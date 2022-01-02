Marmaray'a yüzde 36'lık zam geldi, tam ve öğrenci bilet fiyatı değişti! TCDD ve İBB ise birbirine girdi! Murat Ongun'dan sert yanıt

Marmaray ücretlerine yeni yılda zam yapıldı. Yüzde 36 oranında gelen zamla birlikte 2022 yeni zamlı tarifede tam bilet 12,12 TL, öğrenci bileti ise 5,48 TL olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray'da 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla zamlı tarife uygulanmaya başlandı. Marmaray'a gelen zam kararı sonrası gündem oturan açıklama ise TCDD'den geldi. Söz konusu zammın hukuku uygun olmayan bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığını iddia eden TCDD yayımladığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı. Konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edilirken İBB'den "Marmaray'a zam" açıklaması geldi. TCDD'nin iddialarına çok sert tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun "Devlet 'dedikodu' yapmaz" diyerek TCDD'ye bedava ulaşım çağrısında bulundu. Ongun "Samimiyseniz yapın. Elinizi tutan yok" dedi.

Yeni yılda Elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Marmaray'da ücretlere zam yapılmasıyla en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya, öğrenci bileti 4,03 liradan 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı tarifesi 6,21 liradan 8,45 liraya çıkarıldı. Öte yandan en düşük ücret ise tam bilet 5,48 lira, öğrenci bileti 2,62 lira, öğretmen yaşlı 3,92 lira oldu.

MARMARAY'DA YENİ ÜCRET TARİFESİ

1-7 istasyon: Tam bilet 5,48 lira / Öğrenci 2,67 lira

8-14 istasyon: Tam bilet 7,04 lira / Öğrenci 3,29 lira

15-21 istasyon: Tam bilet 8,13 lira / Öğrenci 3,92 lira

22-28 istasyon: Tam bilet 9,38 lira / Öğrenci 4,46 lira

29-35 istasyon: Tam bilet 10,95 lira / Öğrenci 5,24 lira

36-43 istasyon: Tam bilet 12,12 lira / Öğrenci 8,45 lira

TCDD, İBB'Yİ SUÇLADI: YAPILAN ZAMLAR HUKUKSUZ

Bu gelişmenin ardından TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ücretlendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "01.01.2022 tarihi itibarıyla Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına %15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen %36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır. Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir. UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

İşte Marmaray zammı ile ilgili TCDD'nin açıklaması:

İBB'DEN TCDD'YE JET YANIT

TCDD'açıklaması gündem yaratırken İBB'den de yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok.” ifadelerini kullandı.



