Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü (1)

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

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