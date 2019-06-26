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- Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

 KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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