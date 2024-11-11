HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

11.11.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bostancı’daki Marmaray durağında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisi tartıştığı bir yolcuyu bacağından vurdu. Olay sonrası durak girişinde büyük panik yaşanırken güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Güvenlik görevlisi Marmaray silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.