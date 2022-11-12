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Marmaray’da çok ilginç ‘çöp’ kavgası! ‘Tanıdıklarım var, siz görürsünüz’

12.11.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray’da akıllara durgunluk veren bir çöp kavgası çıktı. İddiaya göre yere çöp atan bir kadın tepkilerle başa çıkamayınca çok sıra dışı bir şey yaparak bir yakınını telefonla arayıp onu da trende yaşadığı kavganın içine dahil etti. İşte Marmaray'da yaşanan çok ilginç o kavganın detayları...

Marmaray’da çok ilginç ‘çöp’ kavgası! ‘Tanıdıklarım var, siz görürsünüz’

Marmaray’da çok ilginç bir çöp kavgası yaşandı. İddiaya göre; Trendeki yolcularla yere çöp atması sonrası tartışma yaşayan bir kadın tepki gelince önce kızdı, sonra bir yakınını telefonla arayarak kavgaya onu da dahil etti, baktı o da olmuyor sonra da ağlamaya başladı.

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Üsküdar’a giden trende iddiaya göre bir kadın yere çöp atmıştı diğer yolcular tepki gösterince gerginlik çıktı. Kadın ‘yüksek mevkilerde tanıdıklarım var’ diyerek trendeki diğer yolculara gözdağı vermeye kalktı.

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Show Haber’in haberine göre; Telefondaki kişi de tartışmaya katılarak ‘Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme’ şeklinde konuşunca tartışma daha da büyüdü. Üste çıkamayan kadın bu sefer de ağlamaya başladı. İneceği durağa kadar da trendeki gerginlik bitmedi.

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Trendeki o çok ilginç tartışma sırasında yolcularla yere çöp atan kadın arasındaki diyalog ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Karşındaki insanın konuştuğu kelimeye bak.

- Göksel, Göksel sen küfür etmişsin seni kayda almışlar. Sen küfür etmişsin. Boşver boşver.

  • Kime güveniyorsunuz böyle be!

- Halledecek tabi. Hemşerim, hemşerim.

  • Ne yapayım senin hemşehrinse?

- Hemşerim

  • Tabi, tabi babanın oğluydu.

- Tabi babamın oğlu.

  • Ona mı güvenerek yapıyorsun?

- Evet, ona güveniyorum.

- Sen küfretme, küfretme de göstereceğim ben bunlara.

  • Etti zaten daha etmese ne olur?

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