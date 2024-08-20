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  4. Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

20.08.2024 22:56
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İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi, Gebze yönünde giden trenin raylarına atladı. Trenin altında sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Feci olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. Şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür” açıklaması yapıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Marmaray
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