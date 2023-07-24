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Marmaray'da korku dolu anlar! 3 yıl önce kavga ettiği kişiyi karşısında görünce ortalığı birbirine kattı

24.07.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'da meydana gelen bir kavga, vatandaşları dehşete düşürdü. 3 yıl önce trafikte tartıştığı E.H.A.'yi, Marmaray'ın Ataköy istasyonunda gören K.A.E., arkasından giderek saldırdı. Bir süre kavga eden ikiliden K.A.E., güvenlik görevlisinin belindeki silahı alarak E.H.A.'ya ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korkutan olayın detayları...

Marmaray'da korku dolu anlar! 3 yıl önce kavga ettiği kişiyi karşısında görünce ortalığı birbirine kattı

İddiaya göre, 3 yıl önce trafikte kavga eden E.H.A. ve K.A.E. dün saat 16.00 sıralarında Marmaray Ataköy istasyonunun çıkışında karşılaştı. Yıllar önce mahkemelik olan ikiliden K.A.E. husumetlisi E.H.A.'ye merdivenlerden inerken yaklaşarak ensesine vurdu. Ardından kısa süreli arbede yaşandı.

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Neye uğradığını şaşıran E.H.A. Marmaray İstasyonuna kaçtı. K.A.E., peşinden giderek yakalamaya çalıştı. Bu sırada E.H.A. telefonla arkadaşlarını çağırdı. İkili bir süre istasyonda kavga etmeye devam etti.

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Güvenlik görevlileri kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışırken, E.H.A.'nın arkadaşları olay yerine geldi. E.H.A.'nın arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, K.A.E. bir anda özel güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı. Tabancayı E.H.A.'ya doğrultarak ateş etmek istedi.

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Şans eseri silah ateş almazken, K.A.E. güvenlik görevlisi ve E.H.A.'nın arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi silahını geri aldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, olaya karışan K.A.E., E.H.A. ve arkadaşları M.E.A., Y.C.A., K.Ö.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatılan E.H.A., M.E.A., Y.C.A., K.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, K.A.E. adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga Marmaray

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