HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marmaray'da korkunç olay! Bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da korkunç olay! Bir kişi raylara atlayarak intihar etti

08.02.2024 21:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feneryolu Marmaray istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, seferler yapıldığı sırada bir anda raylara atlayarak intihar etti.

Marmaray'da korkunç olay! Bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Olay, Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi.

AW137942_02

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

AW137942_05

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'ün göbeğinde kahreden olay! Torununu kurtarmak isterken hayatını kaybettiKadıköy'ün göbeğinde kahreden olay! Torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulunduBahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu
Zelenskiy'den kritik karar! Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldıZelenskiy'den kritik karar! Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Marmaray
En Çok Okunan Haberler
Kuralar çekildi! A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu

Kuralar çekildi! A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu

Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Bu kez Z Kuşağı için anket yapıldı! Sarıgül şaşırtmadı: Listede 4 CHP'li, 3 AK Partili, 2 İYİ Partili, 1 TİP'li var

Bu kez Z Kuşağı için anket yapıldı! Sarıgül şaşırtmadı: Listede 4 CHP'li, 3 AK Partili, 2 İYİ Partili, 1 TİP'li var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.