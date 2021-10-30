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Marmaray'da korkunç ölüm! Tren raylarına atladı

30.10.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Marmaray'da korkunç ölüm! Tren raylarına atladı

Olay, Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

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TREN RAYLARINA ATLADI

Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray’da seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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