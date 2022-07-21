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Marmaray'da panik anları! 'Bak seni var ya bıçaklarım'

21.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'da 2 yolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Nedeni bilinmeyen kavgada diğer yolcular büyük panik yaşarken kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmadı. “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savrulan kavga, vatandaşların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.

Marmaray'da panik anları! 'Bak seni var ya bıçaklarım'

İstanbul'da Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray'da iki yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Marmaray'ın Pendik istasyonuna gelindiğinde başlayan kavga güreş maçlarını aratmadı. Bir yolcunun diğerine “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savrulan kavga, vatandaşların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

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"BAK SENİ VAR YA BIÇAKLARIM"

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.

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Kaynak: İHA

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