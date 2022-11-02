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  4. Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

02.11.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıkarıldı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı. Merak edilen olayla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Bir yolcu amacı dışında butona bastı" denildi. Tren seferleri de yaşanan yanlış anlaşılmadan sonra tekrar normale döndü.

Üsküdar’da Marmaray durağında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durdurulmuştu. Peronda bulunan yolcular trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı. Olayın sebebi Marmaray'ın açıklamasından sonra netliğe kavuştu.

TEKRARDAN NORMALE DÖNDÜ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin istasyondaki çalışmaları sürerken, tekrar yolcu alımına başlandı. Tren seferleri de normale döndü. Marmaray konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır.
Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Üsküdar Marmaray

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