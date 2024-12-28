Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarından Marmaray Ayrılıkçesmesi istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır