HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaray'da şok görüntü! Sigara içip kayda aldı, 'hazin sonu' olay oldu

Marmaray'da şok görüntü! Sigara içip kayda aldı, 'hazin sonu' olay oldu

12.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Marmaray'da sigara içen ve bu anları arkadaşıyla kayda alan bir kişi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Güvenlik görevlisinin ''Ne yapıyorsun burada?'' sorusuna pişkin bir ifadeyle 'sigara içiyorum' yanıtını veren adam görevli tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı.

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. Twitter'da "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

''SİGARA İÇİYORUM''

Güvenlik görevlisinin ''Ne yapıyorsun burada?'' sorusuna pişkin bir ifadeyle 'sigara içiyorum' yanıtını veren adam görevlinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözleri üzerine yaka paça dışarı çıkarıldı.

sigara

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan arkadaşı olduğu tahmin edilen şahıs ise, yaşanan bu olayları gülerek kaydetmeye devam etti. Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlisine destek çıktılar.

Screenshot_15


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! Skandalda yeni gelişmeGecelik giydirip işkence yapmıştı! Skandalda yeni gelişme
Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdiPeş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi
Erdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştuErdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

İlginizi Çekebilir

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.