Marmaray'da şok görüntü! Sigara içip kayda aldı, 'hazin sonu' olay oldu

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. Twitter'da "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

''SİGARA İÇİYORUM''

Güvenlik görevlisinin ''Ne yapıyorsun burada?'' sorusuna pişkin bir ifadeyle 'sigara içiyorum' yanıtını veren adam görevlinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözleri üzerine yaka paça dışarı çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan arkadaşı olduğu tahmin edilen şahıs ise, yaşanan bu olayları gülerek kaydetmeye devam etti. Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlisine destek çıktılar.



