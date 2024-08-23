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  4. Marmaray'da yolcu ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı! Kadın yolcu tehditler savurdu: 'Bunları mahvettireceğim'

Marmaray'da yolcu ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı! Kadın yolcu tehditler savurdu: 'Bunları mahvettireceğim'

23.08.2024 19:45
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23.08.2024 19:45
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Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın dozu artınca kadın yolcu, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” diyerek tehdit etti. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

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"EŞİM GELECEK BUNLARI MAHVETTİRECEĞİM"

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik kavga Marmaray
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