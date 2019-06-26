Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı.

VATANDAŞLAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ



Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ



Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

