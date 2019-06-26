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Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Marmaray'da meydana gelen arıza sonucunda vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arıza nedeniyle Kadıköy istikametindeki seferlerde aksamalar meydana geldi.

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı.

VATANDAŞLAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

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SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

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