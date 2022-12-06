Marmaray (Halkalı - Gebze Banliyö Treni) çalışma saatleri nedir? Marmaray ilk ve son sefer kaçta, hafta sonu ve bayram sefer saatleri nedir?

76.6 kilometre uzunluğu ile dikkat çeken ve İstanbul'da Avrupa ile Asya yakaları arasında ulaşımı kolaylaştıran Marmaray, bir kıtalararası banliyö demiryolu hattıdır. Marmaray'ı kullanan kişiler öğrenci veya tam ücret olmak üzere mesafeye göre farklı ödemeler yapar. Birçok kişinin İstanbul'da eve, işe ya da okula gitmesini kolaylaştıran Marmaray'ın sefer saatleri sıkça araştırılır.

Banliyö treni saatleri nedir?

Gebze Halkalı tren saatleri en sık araştırılan hususlardan olmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak Gebze Halkalı tren saatleri, Marmaray seferlerinin günlük olarak kaç dakika boyunca devam ettiği belirtilmelidir. Tam olarak 108 dakika süren Gebze Halkalı seferleri, 15 dakikada bir gerçekleşir. Banliyö treni sefer saatleri sıkça sorgulandığı rotalardan olan Pendik Bakırköy arasında ise 8 dakikada bir seferlerin gerçekleştirildiği söylenebilir. Marmaray mesai saatleri içerisinde yönlere göre sefer saatlerinin sıklığı ve saatleri farklılık gösterir. Banliyö treni saatlerii aralığı şu şekildedir:

Gebze Halkalı tren saatleri aralığı 15 dakika

Pendik Bakırköy tren saatleri aralığı 8 dakika

Hafta içi tren saati aralıkları bu şekilde olsa da cuma gecesi ve cumartesi gecesi Halkalı - Gebze - Halkalı arasındaki 22.50'den sonraki seferler 30 dakikada bir gelir.

Gebze Halkalı Marmaray saatleri nedir?

Marmaray çalışma saatleri 2019 yılındaki hâlinden daha farklıdır. Marmaray mesai saatleri günümüzde çok daha geniş bir zaman dilimine yayıldığı söylenebilir. Gebze Halkalı arası Marmaray seferlerinin saatleri başlangıcı diğer tren saatlerinden farklılık gösterebilir. Gebze Halkalı Marmaray açılış saati şu şekildedir:

Gebze Halkalı arası Marmaray ilk sefer 06.05

Halkalı Gebze arası Marmaray ilk sefer 05.58

Marmaray seferi en son kaçta?

Marmaray son sefer saatleri istasyondan istasyona farklılık gösterir. Aynı zamanda cuma ve cumartesi geceleri de sefer sıklıkları son trenden sonra 30 dakikaya çıkar. Gebze başlangıç ve Halkalı başlangıç olarak Marmaray son sefer saatleri birbirine yakındır. Marmaray kapanış saati yani Marmaray son sefer tren kalkışları:

Marmaray son sefer Gebze: 22.50

Marmaray son sefer Halkalı: 22.58

Marmaray son sefer kalkışları bu saatler olsa da Marmaray seferleri gece 03.00'a kadar sürer.

Marmaray cumartesi pazar kaça kadar çalışıyor?

22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla hafta sonu için Marmaray açılış saati ve kapanış saatinin güncellendiği belirtilebilir. Bu bağlamda Marmaray seferlerinin hafta sonu günlerinde 01.30'a kadar uzatıldığı söylenebilir. Ancak Gebze Halkalı kapsamındaki saat 22.50 sonrasındaki seferlerin hem hafta içi hem de hafta sonu günlerinde 30'ar dakika ara ile gerçekleştirildiği hatırlatılmalıdır. Marmaray cumartesi pazar son sefer saatleri:

Marmaray hafta sonu son sefer Gebze kalkış: 01.20

Marmaray hafta sonu son sefer Halkalı kalkış: 01:28

Marmaray bayram çalışma saatleri nedir?

Marmaray bayram çalışma saatleri en çok araştırılan konulardan biridir. Marmaray son sefer saatleri Gebze ve Halkalı'dan kalkış 22.50 - 22.58 arası olsa da Marmaray seferlerinin 02.00'ye sürdüğü belirtilebilir. Bayramda ve Ramazan'da Marmaray çalışma saatleri gece 02.00'ye kadar uzatılmıştır.

