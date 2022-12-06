HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaray (Halkalı - Gebze Banliyö Treni) çalışma saatleri nedir? Marmaray ilk ve son sefer kaçta, hafta sonu ve bayram sefer saatleri nedir?

Marmaray (Halkalı - Gebze Banliyö Treni) çalışma saatleri nedir? Marmaray ilk ve son sefer kaçta, hafta sonu ve bayram sefer saatleri nedir?

06.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 76.6 kilometre uzunluğundaki kıtalararası banliyö demiryolu hattı olması ile ün kazanan Marmaray, ulaşımda kolaylık sağlaması ile bilinir. Çalışma saatleri sıkça araştırılan Marmaray, eski banliyö tren hizmetinin geliştirilmiş bir versiyonuna bağlanarak rotasını tamamlar. Dolayısıyla Avrupa yakasındaki Halkalı'dan tam olarak Asya yakasında konumlanan Gebze'ye kadar gidilebilir. Marmaray ilk ve son sefer kaçta, hafta sonu ve bayram sefer saatleri nedir?

Marmaray (Halkalı - Gebze Banliyö Treni) çalışma saatleri nedir? Marmaray ilk ve son sefer kaçta, hafta sonu ve bayram sefer saatleri nedir?

76.6 kilometre uzunluğu ile dikkat çeken ve İstanbul'da Avrupa ile Asya yakaları arasında ulaşımı kolaylaştıran Marmaray, bir kıtalararası banliyö demiryolu hattıdır. Marmaray'ı kullanan kişiler öğrenci veya tam ücret olmak üzere mesafeye göre farklı ödemeler yapar. Birçok kişinin İstanbul'da eve, işe ya da okula gitmesini kolaylaştıran Marmaray'ın sefer saatleri sıkça araştırılır.

Banliyö treni saatleri nedir?

Gebze Halkalı tren saatleri en sık araştırılan hususlardan olmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak Gebze Halkalı tren saatleri, Marmaray seferlerinin günlük olarak kaç dakika boyunca devam ettiği belirtilmelidir. Tam olarak 108 dakika süren Gebze Halkalı seferleri, 15 dakikada bir gerçekleşir. Banliyö treni sefer saatleri sıkça sorgulandığı rotalardan olan Pendik Bakırköy arasında ise 8 dakikada bir seferlerin gerçekleştirildiği söylenebilir. Marmaray mesai saatleri içerisinde yönlere göre sefer saatlerinin sıklığı ve saatleri farklılık gösterir. Banliyö treni saatlerii aralığı şu şekildedir:

  • Gebze Halkalı tren saatleri aralığı 15 dakika
  • Pendik Bakırköy tren saatleri aralığı 8 dakika

Hafta içi tren saati aralıkları bu şekilde olsa da cuma gecesi ve cumartesi gecesi Halkalı - Gebze - Halkalı arasındaki 22.50'den sonraki seferler 30 dakikada bir gelir.

Gebze Halkalı Marmaray saatleri nedir?

Marmaray çalışma saatleri 2019 yılındaki hâlinden daha farklıdır. Marmaray mesai saatleri günümüzde çok daha geniş bir zaman dilimine yayıldığı söylenebilir. Gebze Halkalı arası Marmaray seferlerinin saatleri başlangıcı diğer tren saatlerinden farklılık gösterebilir. Gebze Halkalı Marmaray açılış saati şu şekildedir:

  • Gebze Halkalı arası Marmaray ilk sefer 06.05
  • Halkalı Gebze arası Marmaray ilk sefer 05.58

Marmaray seferi en son kaçta?

Marmaray son sefer saatleri istasyondan istasyona farklılık gösterir. Aynı zamanda cuma ve cumartesi geceleri de sefer sıklıkları son trenden sonra 30 dakikaya çıkar. Gebze başlangıç ve Halkalı başlangıç olarak Marmaray son sefer saatleri birbirine yakındır. Marmaray kapanış saati yani Marmaray son sefer tren kalkışları:

  • Marmaray son sefer Gebze: 22.50
  • Marmaray son sefer Halkalı: 22.58

Marmaray son sefer kalkışları bu saatler olsa da Marmaray seferleri gece 03.00'a kadar sürer.

Marmaray cumartesi pazar kaça kadar çalışıyor?

22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla hafta sonu için Marmaray açılış saati ve kapanış saatinin güncellendiği belirtilebilir. Bu bağlamda Marmaray seferlerinin hafta sonu günlerinde 01.30'a kadar uzatıldığı söylenebilir. Ancak Gebze Halkalı kapsamındaki saat 22.50 sonrasındaki seferlerin hem hafta içi hem de hafta sonu günlerinde 30'ar dakika ara ile gerçekleştirildiği hatırlatılmalıdır. Marmaray cumartesi pazar son sefer saatleri:

  • Marmaray hafta sonu son sefer Gebze kalkış: 01.20
  • Marmaray hafta sonu son sefer Halkalı kalkış: 01:28

Marmaray bayram çalışma saatleri nedir?

Marmaray bayram çalışma saatleri en çok araştırılan konulardan biridir. Marmaray son sefer saatleri Gebze ve Halkalı'dan kalkış 22.50 - 22.58 arası olsa da Marmaray seferlerinin 02.00'ye sürdüğü belirtilebilir. Bayramda ve Ramazan'da Marmaray çalışma saatleri gece 02.00'ye kadar uzatılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Cinayet 15 ay sonra çözüldü!Cinayet 15 ay sonra çözüldü!
Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Marmaray marmaray çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu

Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.