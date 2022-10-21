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Marmaray intiharı son dakika haberleri: Marmaray Yenikapı intiharı videosu sosyal medyada gündem oldu

21.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray intiharı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Marmaray Yenikapı istasyonunda 21 Ekim’de bir kişi intihar etti. Olay saat 13:26’da yaşandı. İntiharın ardından Marmaray seferlerinde aksaklık yaşandı. Trenler Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işledi. İşte Marmaray intiharı ile ilgili son dakika gelişmeleri

Marmaray intiharı son dakika haberleri: Marmaray Yenikapı intiharı videosu sosyal medyada gündem oldu

Marmaray intiharı videosu gündemde yer alıyor. 21 Ekim Cuma günü bir kişi Marmaray’da intihar etti. Marmaray’ın twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.’ denildi. Daha sonra yapılan bilgilendirmede ise seferlerin başladığı duyuruldu.

MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA HABERLERİ

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.26 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı. Marmaray’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.’ denildi.
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intihar

Daha sonra yapılan paylaşımda ise, ‘Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür.’ bilgisi aktarıldı.
Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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