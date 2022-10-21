Marmaray intiharı son dakika haberleri: Marmaray Yenikapı intiharı videosu sosyal medyada gündem oldu

Marmaray intiharı videosu gündemde yer alıyor. 21 Ekim Cuma günü bir kişi Marmaray’da intihar etti. Marmaray’ın twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.’ denildi. Daha sonra yapılan bilgilendirmede ise seferlerin başladığı duyuruldu.

MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA HABERLERİ

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.26 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı. Marmaray’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.’ denildi.

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Daha sonra yapılan paylaşımda ise, ‘Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür.’ bilgisi aktarıldı.

Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

