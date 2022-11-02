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Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray seferleri ne zaman normale dönecek? Yolculara 'acil durum' anonsu

02.11.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray seferlerinin gerçekleşmemesi üzerine yolcular konuya ilişkin sorgulamalara başladı. Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Yapılan anons sonrası yolcular Marmaray İstasyonu'nu terk etmek zorunda kaldılar. Peki, Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray seferleri ne zaman normale dönecek? İşte detaylar...

Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray seferleri ne zaman normale dönecek? Yolculara 'acil durum' anonsu

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 2 Kasım Çarşmaba tarihinde yapılan 'acil durum' anonsu sonrası yapılan seferler durduruldu. Marmaray seferlerini kullanmak isteyen pek çok kişi konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Marmaray seferlerinin ne zaman durduğu ve ne zaman normale döneceği merak ediliyor.

MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDU?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 'Acil durum' anonsu yapılarak yolcular boşaltıldı. Seferlerin durdurulma nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

MARMARAY SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

2 Kasım Çarşamba akşamı yapılan 'acil durum' anonsuyla beraber bilinmeyen bir nedenden dolayı Üsküdar Marmaray peronu boşaltıldı.

TEKRARDAN NORMALE DÖNDÜ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin istasyondaki çalışmaları sürerken, tekrar yolcu alımına başlandı. Tren seferleri de normale döndü. Yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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