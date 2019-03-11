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Marmara'ya serin ve yağışlı hava geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin yarın serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisiyle yarın Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın Marmara genelinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise kentte yağış beklenmiyor.

Cuma günü ise bölgenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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