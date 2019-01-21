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Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

MARMARAY Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

(FOTOĞRAF)

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldıMarmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldıMarmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldıMarmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldı

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