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Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 01:34 | Son Güncelleme

MARMARAY'da teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-MARMARAY'da teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kazlıçeşme - Üsküdar seferinin gerçekleştiği sırada Üsküdar İstasyonu yakınlarında ray hattında arıza yaşandı. Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltıldı ve yolcular yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışma devam ederken seferler gecikmeli olarak yapılabiliyor. İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.

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