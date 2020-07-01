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Marmaray'dan 100'üncü yük treni geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 01:24 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden hareket eden ihracat malzemesi taşıyan 15100 nolu Marmaray'dan geçerek Tekirdağ'a doğru yola çıktı. Tren, Marmaray'dan geçen 100'üncü yük treni oldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden beyaz eşya ve alçıpan yüklü olarak hareket eden 13 vagonlu 887 ton ağırlığındaki 15100 nolu tren, Marmaray'dan geçen 100'üncü yük treni oldu.

Arifiye'den 20.50'de hareket eden tren 23.30'da Kadıköy'de bulunan Marmaray Ayrılıkçeşme İstasyonu'na ulaştı. Daha sonra Marmaray ile İstanbul Boğazı'nı deniz altından geçen tren Halkalı'ya hareket etti.

Halkalı'dan Tekirdağ Limanı'na gidecek olan yük treni taşıdığı konteynerleri limana ulaştıracak. İhracat malzemesi taşıyan tren Marmaray'dan geçerek Fransa ve İngiltere'ye varışlı 100'üncü yük treni olma özelliğine sahip oldu. (DHA)

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