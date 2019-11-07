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Marmaray'dan tarihi geçiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 05:25 | Son Güncelleme

Çin'den yola çıkan yük treni Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçti

İSTANBUL (AA) - Çin'den yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni oldu.

Çin'in Şian şehrinden yola çıkan China Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi), Ankara'da yetkililer tarafından uğurlanmasının ardından Marmaray hattına giriş yaptı. Ayrılık Çeşmesi durağına gelen tren Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme duraklarını geçerek Zeytinburnu'na ulaştı.

Toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa'ya ulaşarak tarihe geçti.

Öte yandan konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek ve son durağı Prag'a ulaşacak.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattının ve Marmaray'ın kullanılarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak.

Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul'dan geçen tren, Kapıkule'den (Edirne) çıkış yaparak, Bulgaristan üzerinden rotasında devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
China Railway Express çin Marmaray

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