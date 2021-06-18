Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



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