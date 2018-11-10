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Marmaris açıklarında 52 kaçak yakalandı, 3 organizatöre gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak yakalandı, 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör gözaltına alındı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak yakalandı, 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör gözaltına alındı. Köyceğiz ilçesinin Ekincik Koyu açıklarında bugün saat 00.30'da devriye görevi yürüten Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum bot, şüphelendiği 'Marina' isimli yelkenli fiber tekneyi takibe aldı. Marmaris açıklarında durdurulan 14,6 metre uzunluğundaki teknede 24'ü Irak, 7'si Somali, 5'i Afganistan, 5'i Filistin, 9'u Suriye ve 2'si İran uyruklu toplam 52 kaçak yakalandı. Kaçakların geçişi için kişi başına 3 bin 500 dolar aldığı öğrenilen 2'si Rus ve 1'i Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör de teknede gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, kıyıya getirip jandarmaya teslim edildi. Yakalananların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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