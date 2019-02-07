HABER

Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor.

Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsü

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor. Dikkat çeken seçim otobüsün üzerinde Yazıcı’nın fotoğrafı ve seçim sloganı bulunuyor.
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı’nın mitinglerde kullanacağı seçim otobüsü dikkat çekiyor. Vatandaşlar otobüse ilginç görüntüsünden dolayı "Transformers" yakıştırması yapılıyor. Reklamla giydirilen otobüsün üzerinde Yazıcı’nın fotoğrafı ve “Belediye İşi Gönül İşi” sloganı bulunuyor. Otobüsle ilgili sosyal medyada da birçok yorum yapılıyor.

Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsü

Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsü

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
İnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmişİnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmiş
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldıBuzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.