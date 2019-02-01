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Marmaris Belediye Başkanı Acar, DSP'den seçime girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

MARMARİS Belediye Başkanı Ali Acar, Ankara'da Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşerek partiye üye oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar, DSP'den seçime girecek

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Başkanı Ali Acar, Ankara'da Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşerek partiye üye oldu. Acar sonrasında, DSP'den belediye başkan adayı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Marmaris'te 3 dönem, 15 yıl boyunca CHP'den belediye başkanlığı görevini sürdüren Ali Acar, tekrar aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti. Acar, bugün ise DSP'ye geçti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Ankara'daki parti binasında ziyaret eden Acar'a parti rozeti takıldı. DSP Marmaris Belediye Başkan adayı olarak seçime girecek Acar, Facebook hesabında da açıklama yaptı. Ali Acar, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile çektirdiği fotoğrafın altına, "Bugün DSP Genel Merkezi'nde beni içtenlikle ve hoşgörüyle karşılayan Sayın Genel Başkan Önder Aksakal ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ortak amacımız ülkemize ve Marmaris'e daha iyi hizmet edebilmek. Atatürk'ümüzün çizdiği yolda, halkçı Ecevit'in emeğiyle kurulan DSP'nin yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya örnek belediyesi olmak için yola çıktık. Marmaris'imize hayırlı olsun" yazdı.

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Marmaris Belediye Başkanı Acar, DSP'den seçime girecekMarmaris Belediye Başkanı Acar, DSP'den seçime girecek

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