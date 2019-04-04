Marmaris Belediye Başkanı Oktay, görevine başladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimde belediye başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

​Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 212 sandıkta 68 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i oy kullandı. Oyların 54 bin 751'i geçerli sayıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mehmet Oktay, oyların yüzde 44.68'i olan 24 bin 464'ünü alarak belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Serkan Yazıcı 19 bin 44, DSP adayı Muhammet Ali Acar ise 10 bin 803 oy alabildi.

Mehmet Oktay, mazbatasını bugün Marmaris Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na beraberindeki partililerle ve belediye meclis üyeleri ile giderek aldı. Oktay, ardından araç konvoyu eşliğinde belediyeye geçti. Burada yolu trafiğe kapatan yaklaşık 2 bin kişi, Oktay'ı konfeti ve çiçeklerle karşıladı. Hizmet binasındaki merdivenlere dizilen belediye personeli, CHP'li başkan Oktay'ı elini sıkarak kutladı. Başkanlık katına çıkan Oktay, burada bulunan iki kapının sökülmesi talimatını verdi.

Makam koltuğuna alkışlar eşliğinde oturan Mehmet Oktay, "Yeni döneme resmi olarak başlamış bulunuyoruz. Seçim kampanyamız boyunca titizlik ve ısrarla üstünde durduğumuz husus, 'Biz iyi olanı daha iyi yapmak için göreve talip olduk. Hataları iyileştirmeye ve düzeltmeye geldik. Önümüzdeki 5 yıl içinde Marmaris Belediyesi'nde hiç kimsenin ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma lüksü olmayacaktır. Bu konuda herkesin huzurunda söz veriyorum. Genciz, dinamiğiz ve güçlüyüz. Gücümüzün esas kaynağı, biraz önce binamızın önünde karşılayan sizlersiniz. Biz gücümüzü halktan ve Marmaris yaşayanlarından alıyoruz. Her zaman sizlere en iyi en sağlıklı ve en güzel hizmetleri sunmak için bu görevde bulunacağız. Hiç kimse ve hiçbir kurumla kavgaya girmeden görevimizi yapacağız. Tabii ki görüş ayrılığı olacaktır. Bu görüş ayrılığını Marmaris'imize zarar vermeden ve genele yaymadan çözeceğiz. Hiç kimsenin bizim eşit ve adaletli yönetim tavrımızdan şüphesi olmasın. Sıkıntısı olan gelsin, kapım herkese açıktır" dedi.

Açıklamasının ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tebrikleri kabul etti, ardından meclis üyeleri ile toplantı yaptı.

Marmaris Belediyesi eski Başkanı Muhammet Ali Acar, yeni başkan Mehmet Oktay'ın görevi devraldığı törene katılmadı.

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