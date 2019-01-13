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Marmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

MARMARİS'te bir gün içinde dört mevsimi bir arada yaşadı.

Marmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir gün içinde dört mevsimi bir arada yaşadı.
Günün ağarmasıyla birlikte iki dakika boyunca dolu yağdı. Ardından dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağmurun ardından saatteki hızı 30 kilometreyi bulan lodos etkili oldu. Öğleden sonraya kadar devam eden kötü hava şartları nedeniyle Marmarisliler, evlerine kapandı. Rüzgarın ardından bulutlar dağıldı, güneş yüzünü gösterdi. İlçe merkezindeki cadde üzerine konumlandırılmış elektronik termometre 16 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler ve ilçedeki az sayıdaki turist, sahil yolunu doldurdu. Çocuklar, parklarda oynarken, ebeveynleri ise yakındaki kafeteryalarda çaylarını yudumladı. Kimi vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar deniz manzaralı sahil yolunda yürüyüş yaptı, bazıları bisiklete binmenin keyfini yaşadı. Anın tadını çıkartanlar eşsiz deniz manzarası eşliğinde bol bol öz çekim yaptı. Olta balıkçılığı meraklıları Kordon Caddesi'nde sıralandı. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlar altına, 'Cennet Marmaris'te bir günde dört hava durumu' notu düştü.

FOTOĞRAFLI

Marmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadıMarmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadıMarmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadıMarmaris bir günde dört mevsimi bir arada yaşadı

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