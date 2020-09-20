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Marmaris'e inen yaban domuzlarını mahalleli besledi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde artan yaban domuzu sürüsü görüntüleri yerli ve yabancı birçok turisti şaşkına çevirirken, bu duruma alışık olan bazı mahalle sakinleri hayvanlara yiyecek verdi.

Marmaris'e inen yaban domuzlarını mahalleli besledi

Ormanlık alanlardan Marmaris merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklardaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Yavruları ile birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerden korkmadan rahatça gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu. Birçok vatandaş bu anları ise cep telefonları ile kaydetti. Bazı mahalle sakinleri ekmek veya çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını beslerken, bazı vatandaşlar ise yüksek sesle bağırarak ürküttükleri sürüleri evlerinin çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan durumun bir süredir bu şekilde olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Özçelik, domuzlara alıştıklarını ve artık domuzlarla komşu olduklarını söyledi. Bir diğer mahalle sakini ise domuzların etrafı pislettiğini ve insanlarda korku yarattığını ifade etti.

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MEHMET ÖZÇELİK: BİZİM KOMŞULARIMIZ OLDULAR

3 aydır her zaman ilçe merkezine yaban domuzlarının indiğini söyleyen Mehmet Özçelik, "Bizim komşularımız oldular. Artık alıştık onlara. Çevreye de bir zararları yok. Artık büyüdüler. Şu anda sürüde küçük görünen domuzlar bebeklerdi. Hatta sevelim diye arkalarından koşuyorduk ve şimdi ise büyüdüler. Yemek veriyoruz, elimizden ekmek yiyorlar" dedi.
Bir diğer mahalle sakini ise 40 yıldır Marmaris’te yaşadığını belirterek, "Domuzlar haftanın en azından bir günü bu bahçeye giriyorlar. Sürü halinde geliyorlar. Bahçeye pisliyorlar, etrafı dağıtıyorlar, yeşilliği bozuyorlar. İnsanlar da korkuyor tabii. Bu da iyi bir durum meydana getirmiyor. Bunlar zararsız diye bir şey de söz konusu değil" diye konuştu.

DHA

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