Marmaris Genç İşadamları Derneğinden Akşener'e ziyaret

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, Marmaris Gen\u00e7 \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (MAG\u0130AD) Ba\u015fkan\u0131 Ali Toksoy'u kabul etti.\nAk\u015fener'in makam\u0131ndaki kabule, Toksoy'un yan\u0131 s\u0131ra MAG\u0130AD Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015e\u00f6hretini paraya \u00e7evirdi!Otomobil, yolcu minib\u00fcs ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 2 \u00f6l\u00fc, 12 yaral\u0131Uyu\u015fturucu ticareti \u015f\u00fcphelileri serbest
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