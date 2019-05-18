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Marmaris koylarında imece usulü temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 'Hisarönü Körfezi Koyları Temizliği' adlı etkinlikte, koylarda imece usulü temizlik yapıldı.

Marmaris koylarında imece usulü temizlik

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 'Hisarönü Körfezi Koyları Temizliği' adlı etkinlikte, koylarda imece usulü temizlik yapıldı.
Marmaris Deniz Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ”Hisarönü Körfezi Koyları Temizliği' adlı etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye temizlik personeli, bölgedeki bazı restoranların çalışanları, 15 ayrı balıkçı teknesi ile 3 günübirlik gezi teknesi personeli de çalışmalara destek verdi. Temizlik çalışmasında buzdolabı, yat malzemeleri, kamp malzemeleri, plastik ve metal atıklar, arı kovanı, cam şişeler, lastiklerden oluşan 100 poşet çöp toplandı. Başta koylar olmak üzere çevreden toplanan çöpler, teknelerle Marmaris Yat Limanı'na getirildi. Atıklar, çöp araçlarıyla alınıp, imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, "Dünyaca isim yapmış cennet koy ile adaların bulunduğu Hisarönü Körfezi'ne duyarsız kişi ve kişiler tarafından çöpler atılmış. İmece usulü koylarımızın büyük çoğunluğunu temizledik. Bu temizlik çalışmalarımız ayda bir kere devam edecek. Destek veren duyarlı herkese teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris koylarında imece usulü temizlikMarmaris koylarında imece usulü temizlikMarmaris koylarında imece usulü temizlikMarmaris koylarında imece usulü temizlik

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