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  4. Marmaris orman yangınını çıkaran zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi

Marmaris orman yangınını çıkaran zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi

24.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Marmaris'te çıkan yangının şüphelisi 34 yaşındaki S.A, suçunu itiraf ederek, ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını söyledi. Olay sonrası konuşan baba Kadir A. ise, ''Yangın çıkınca endişelendim. Yangının ortasında kaldığını düşündüm. Keşke kendisini öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti'' şeklide konuştu.

Marmaris orman yangınını çıkaran zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında 34 yaşındaki S.A çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.

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Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.

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''KEŞKE KENDİSİ ÖLSEYDİ''

Öte yandan A Haber'e konuşan baba Kadir A., '' İşten gelince duş aldı giyinip gitti. Ama gelmeyince ve yangın çıkınca endişelendim. Aradım ulaşamadım. Yangının ortasında kaldığını düşündüm. Sonra güvenlik güçleri motorunu buldu. Ardından kendisinin yakalandığını söylediler. Hiç ummuyordum. Yapacak birisi değil, doğayı da seven birisi. Doğadan ekmek yiyen birisi. Yıllarca arıcılık yaptı benimle. Keşke orman yanmasaydı. Keşke kendisini öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti. Biz arıcılıkla uğraşan kişileriz. Herkesin ekmeğiyle oynadı'' diyerek çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kadir Ayhan, 'Oğlunuz nasıl bir insandı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım…

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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