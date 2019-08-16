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Marmaris plajları rengarenk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

  MARMARİS'e tatile gelenler plajları doldururken, renkli görüntüler de oluştu.

Marmaris plajları rengarenk

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e tatile gelenler plajları doldururken, renkli görüntüler de oluştu.
Kurban Bayramı tatili bitmesine rağmen Marmaris'teki yoğunluk azalmadı. Tatilinin son günü 6 bin aracın çıkış yaptığı ilçede, plajlar yine tıka basa doldu. Yüksek nemle birleşen 40 derece sıcaklıkta bunalan tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Güneş banyosu yapan ya da su sporlarıyla eğlenen tatilciler, gönüllerince eğlendi. İlçede, sahil kenarlarındaki ağaç gölgelerinde piknik yapanlar da oldu.

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Marmaris plajları rengarenkMarmaris plajları rengarenkMarmaris plajları rengarenkMarmaris plajları rengarenk

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