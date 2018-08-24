Marmaris plajları tıklım tıklım

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, mavi bayraklı plajlara akın etti. İlçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar kilometrelerce uzanan sahilde kalabalık görüntüler oluştu. Kurban Bayramı'nın son günü Marmaris'te tatiline devam eden vatandaşlar, yüksek nemle birlikte artan bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için plajları doldurdu. Tatilciler, caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37'yi gösterdiği, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlara akın etti. Bazıları çocuklarıyla denizde yüzüp eğlenirken, kimileri kum üzerinde yatarak güneş altında bronzlaşmaya çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyanların yanı sıra denize çektikleri sandalyelerde oturarak serinleyenler de görüldü. Tatilcilerin bir kısmı sahildeki ağaçlar altında piknik yaptı. Kimileri ise çimlere uzanarak dinlendi. Vatandaşlar, sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarında jet-ski, muz ve paraşüt ile heyecan yaşadı. Ayrıca ilçedeki Devlet Hastanesi, poliklinik ve özel hastanelere başvuran, 3'ü yaşlı toplam 5 kişi güneş çarpması nedeniyle tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiğini ve yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın arttığını bildirdi.

