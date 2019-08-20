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Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

MARMARİS'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından birçok kişi, özel araçları ve tur otobüsleriyle Marmaris'ten ayrıldı. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte açık alanda 40 derece hissedildiği ilçede, plajlar kentte tatil yapan başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlerle Marmaris’te yaşayan yerlilere kaldı. Kentteki tatilciler, su sporları yapıp heyecanlı anlar da yaşadı. Güneşlenip denizde yüzerek stres de attı. Kentte tatil yapanlardan 32 yaşındaki Vasfi Tuncel, "Perşembe günü bayram tatilimi sonlandırarak cennet Marmaris'i bırakıp memleketime döneceğim. Güzel ve mutlu bir bayram tatili geçirdim" dedi.

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Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı

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