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Marmaris sahilleri yabancı turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

MARMARİS'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, su parkları ve otel havuzları yabancı turistlere kaldı.

Marmaris sahilleri yabancı turistlere kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, su parkları ve otel havuzları yabancı turistlere kaldı. 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler renkli görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının yüksek nem ile birlikte 40 derece hissedildiği Marmaris'te 9 günlük bayram tatilini geçiren tatilcilerin, büyük bölümü, dönüş çilesi yaşamamak için son günü beklemeden ilçeden ayrılmasıyla plajlar başta İngiliz ve Ruslar başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, tatilcilerin dönmeye başlamasıyla boşalan özel ve halk plajlarında rahatça güneşlenip, denizin keyfini çıkardı. Kimi turistler şemsiye altında kitap okumayı sessizliğin tadını çıkarırkan kimileri de şezlongları denize çekerek esintiyle serinlemeye çalıştı. Ruslar, 'Oteller bölgesi' olarak bilinen Uzunyalı Mevkisi'ndeki plajlarda sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu şehir merkezindeki plajlarda turistler gün boyu denize girip, su sporları yaptı.
Sahildeki spor alanlarında cimnastik yapanlar da dikkat çekti. Bayram tatilinde hıncahınç dolu olan restoran ve kafeteryalarda rahatça masa beklemek zorunda kalmadan oturan yabancı turistler, soğuk meşrubatlarını içip, yemeklerini yiyerek deniz manzarası izledi.Havuz başları da yabancı turistlerle doldu.
Hemşire Rus Olga Helen Grovilian (26), "Marmaris çok sıcak ve güzel. Şu an mükemmel bir tatil imkanım oldu. Sosyal medya hesaplarımda paylaşımlar yaparak dostlarımın Marmaris'e gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yükselen nem etkisini gösterecek. Sıcaklık gündüz 35-39 arası, akşam ise 29-32 derecelerde olacak" dedi.

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Marmaris sahilleri yabancı turistlere kaldıMarmaris sahilleri yabancı turistlere kaldıMarmaris sahilleri yabancı turistlere kaldı

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