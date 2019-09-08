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Marmaris sahilleri yabancılara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

 MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

Marmaris sahilleri yabancılara kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.
Okulların açılmasına sayılı günler kala yazlıkçı ve tatilcilerin memleketlerine dönmesi, vatandaşların hazırlık için evlerine çekilmesiyle, eşsiz mavi bayraklı plajlar turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te, şehir merkezindeki sahillerde yabancı turistler, tatilin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar ise deniz paraşütü, hamburger ve jet ski ile gün boyu eğlendi.

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Marmaris sahilleri yabancılara kaldıMarmaris sahilleri yabancılara kaldıMarmaris sahilleri yabancılara kaldıMarmaris sahilleri yabancılara kaldı

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