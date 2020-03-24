Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

25 yıldır sokaklarda yaşayan ve bir ara fırıncılık yaptığı hiç evlenmemiş olan Mehmet Elidemir’e, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekip alıp önce yemek yedirdi sonra Belediye Zabıta birimi ile Marmaris Belediyesinin temin ettiği bir yere yerleştirdiler.

Kendisine yardım eden görevlilere teşekkür eden Mehmet Elidemir, "Polis ve zabıta beni tutup getirdi. Ekmeğimi veriyorlar, yatıyorum. Çok rahatım, Allah devletimizden razı olsun’’ diyerek keyifli pozlar verdi. (İHA)

