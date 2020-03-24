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Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Elidemir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafını ihbar kabul eden tüm birimler seferber oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri amirliğine bağlı ekipler ve Belediye zabıta ekipleri, Mehmet Amca'nın bulunduğu yere giderek ona güvenli bir alan sağladılar. Önce karnını doyurdukları Mehmet Amca'yı ardından sıcak bir yere yerleştirdiler.

25 yıldır sokaklarda yaşayan ve bir ara fırıncılık yaptığı hiç evlenmemiş olan Mehmet Elidemir’e, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekip alıp önce yemek yedirdi sonra Belediye Zabıta birimi ile Marmaris Belediyesinin temin ettiği bir yere yerleştirdiler.

Kendisine yardım eden görevlilere teşekkür eden Mehmet Elidemir, "Polis ve zabıta beni tutup getirdi. Ekmeğimi veriyorlar, yatıyorum. Çok rahatım, Allah devletimizden razı olsun’’ diyerek keyifli pozlar verdi. (İHA)

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