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Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

AFAD'ın verilerine göre, 07:43'te Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


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AFAD Marmaris

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