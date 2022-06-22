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Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı?

22.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den geldi. Amazon Koyu'ndaki orman yangınında son durum birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını neden çıktı? İşte detaylar...

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci' tarafından yapıldı. Peki Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını söndürüldü mü, neden çıktı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MARMARİS'TE ÇIKAN ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde saat 20.02'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

MARMARİS AMAZON KOYU'NDAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

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Çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

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Marmaris'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, son durumu açıkladı. Bakan Kirişci "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.

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