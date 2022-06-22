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Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı?

22.06.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amazon Koyu'ndaki orman yangınında son durum birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan açıklama geldi. Peki Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını neden çıktı?

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki Marmaris'te çıkan orman yangınında son durum ne? Marmaris Amazon Koyu'ndaki orman yangını söndürüldü mü, neden çıktı? Detaylar haberimizde...

MARMARİS'TE ÇIKAN ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde saat 20.02'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

MARMARİS AMAZON KOYU'NDAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de Bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var, yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.

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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

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Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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