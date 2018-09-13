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Marmaris'te dehşet! 'Birlikte olmak istiyorum' teklifini reddedince öldüresiye dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 07:58 | Son Güncelleme

Güzel bir tatil hayaliyle İngiltere’den Marmaris’e gelen Emma Louise Higginson, kabus yaşadı. Kendisi gibi İngiliz olan Declan Tyrone Marshall, genç kadını bayıltana kadar yumruklayıp yüzünü tanınmaz hale getirdi.

Marmaris'te dehşet! 'Birlikte olmak istiyorum' teklifini reddedince öldüresiye dövdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan 35 yaşındaki İngiliz Emma Louise Higginson, barda tanıştığı İngiliz erkek arkadaşı Declan Tyrone Marshall tarafından, evinde öldüresiye dövüldü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan adam tutuklandı.

ARKADAŞIYLA EĞLENDİ

Olay İçmeler mahallesinde meydana geldi. Marmaris'e kız arkadaşı Lauren Jane Russel ile birlikte tatile gelen İngiliz vatandaşı Emma Louise Higginson, İçmeler'de bir haftalığına daire kiraladı. Gece Barlar Sokağı'nda diskoda eğlenmeye giden İngiliz kadın, yine kendisi gibi İngiliz uyruklu Declan Tyrone Marshall (27) ile tanıştı. Gece geç saatlere kadar eğlenen üçlü, eve giderek eğlenceye devam etti.

YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

İngiliz adam, geç olduğunu ve otele dönemeyeceğini söyleyerek kanepede uyuyabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden İngiliz kızlar odalarına çekildi. Diğer İngiliz kız oda kapısını kilitlerken, Higginson kapıyı açık bıraktı. Gece genç kadının odasına giren İngiliz adam, birlikte olmak istedi. Genç kadın buna izin vermedi ve aralarında tartışma çıktı. İngiliz kadının teklifini reddetmesine öfkelenen Marshall, Higginson'u kafasına defalarca vurarak darp etti ve evden çıkıp gitti. Higginson'un çığlık seslerini duyan kız arkadaşı polisi aradı. Yumruk darbeleri ile bayılan İngiliz kadının yüzü tanınmayacak hale geldi. Higginson, tedavi için hastaneye sevk edildi.

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HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından kaçan İngiliz genç Marshall, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin titiz çalışması ile kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.

İngiliz adam ifadesinde alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanan Declan Tyrone Marshall çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Yeni Asır

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