Marmaris'te dehşeti yaşadı! İngiliz turistten haber var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendi ülkesinin vatandaşı bir saldırgan tarafından öldüresiye dövülerek yüzü tanınmaz hale gelen İngiliz Emma Higginson, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Yeni Asır gazetesinden Vural Efecik'in haberine göre, genç kadının yüz kemiğindeki kırıklar ve yaralar nedeniyle birçok kez ameliyat geçirmesi gerektiği öğrenildi. Saldırgan İngiliz Declan Marshall ise cinsel istismar ve kasten yaralama suçundan önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak.

TEDAVİSİ ÜLKESİNDE SÜRECEK

Kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E tip Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Marmaris'e bir kız arkadaşı ile tatile gelen Emma Louise Higginson, barda tanıştığı Declan Marshall tarafından, birlikte olma isteğini reddettiği için dövülmüştü.

Tedavisi Marmaris'te özel bir hastanede devam eden genç kadının her iki elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu tespit edilmişti. Psikolojik tedavi de alan Higginson'un olayın ardından İngiltere'den Marmaris'e gelen ailesi, genç kızı tedavisinin devamı için İngiltere'ye götürmeye karar verdi. Doktorların kafa bölgesindeki yaralar tam iyileşmediği için uçmasının tehlikeli olabileceği uyarısını dikkate alan aile, birkaç gün içinde İngiltere seyahati için uçuş yasağının kalkmasını bekliyor.

