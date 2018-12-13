Marmaris'te deniz 20 metre çekildi! Deprem mi olacak?

Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahil şeridinde deniz, 5- 20 metre arasında çekildi.

ADACIK OLUŞTU

Adaköy Mahallesi açıklarında ise denizde çekilmeyle birlikte küçük bir adacık oluştuğu görüldü. Kordon Caddesi'nde iskelelerin temelleri açığa çıktı. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesinin depremin habercisi olabileceğini düşünüp endişelendi. Deniz çekilmesini fotoğraflayıp görüntüleyen bazı kişiler sosyal medyadan paylaşıp, 'deprem mi olacak' notuyla paylaştı.

'ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, vatandaşları rahatlatan bir açıklama yaptı. Ortada endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen Beyaz, "Güney Ege ve Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Son aylarda yaşanan küçük çaplı depremler, bir çekilme nedeni değildir. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Mevsim normalleri dışında bir hava seyretmektedir. Geçtiğimiz yıllarda 50 metreye kadar çekilmeler olmuştu. Marmarisliler, 'Deprem habercisi olabilir mi' diyerek endişe duymakta. Telefonla ulaşan herkese, deprem habercisi olmadığını söyledim. Sosyal medyada paylaşılan bu tür söylenti ve haberlere itibar etmeyin" dedi. (DHA)





