Marmaris'te deniz dibinin görüldüğü tekneye büyük ilgi

Marmaris'te 30 yıldır dalgıçlık yapan iş insanı Yusuf Dirmilli, denizin altını göremeyen insanlar için hayal ettiği tekne yi yapmaya karar verdi. Dirimli, önce 2015 yılında, Murat Kuyumcu ile birlikte turizm şirketini kurdu. Ardından hayalini İstanbul'daki tersane işletmecisi şirketin mühendislerine anlattı. Türk mühendisler, şirketin tersanesinde Dirmilli'nin hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Mühendisler hem denizin üstü hem de altını gösteren 8,5 metre genişlikte ve 25,95 metre uzunlukta günübirlik gezi teknesini yaptı. Teknenin alt bölümüne 26 pencereden oluşan, 20 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde dibi gösteren özel tüp konularak deniz altı görünümü verildi. Bir yılda çelik sactan yapılan günübirlik gezi teknesi için o dönem 1 milyon dolar harcandı. 2016 yılı ortasında Marmaris'e getirilen tekne için 'faydalı model' adı altında patent alındı. Dirmilli'nin Türkiye ve Avrupa'da eşi benzeri olmadığını belirttiği tekne, saat 09.30-16.30 arası seferlerine başladı. 'Semisubmarine' adı verilen 150 yolcu kapasiteli tekneyle günübirlik tura çıkan yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz güzellikteki koylarını gezerken optik görüntüleme penceresinden denizin dibi nde neler olup bittiğini gözlemleme fırsatı buluyor.

HİNTLİ İŞ İNSANINA SATILDI

Hindistan uyruklu bir iş insanı tura katıldığı 'Semisubmarine' ismili teknenin özeliklerini beğenip, satın almak için girişimde bulundu. Görüşmeler bir yıl sürdü. Teknenin ortağı Murat Kuyumcu tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda, 1 yıl boyunca günübirlik turlarda kullanılan tekne 1 milyon 225 bin dolar karşılığında satıldı.

YENİ, DAHA BÜYÜK TEKNE YAPTIRDILAR

Semisubmarine'nin Hindistan'da turizme hizmet verirken, iş insanı Yusuf Dirmilli ve ortağı Murat Kuyumcu yeni benzer bir gemi için harekete geçti. İki ortak bu defa 10 metre genişlik, 28,5 metre uzunluğunda, 180 yolcu kapasiteli 'Submarine' adını verdikleri yeni tekne yaptırdı. İçindeki yaşam alanları daha geniş olan Submarine'de bir yılda inşası tamamlanarak haziran ayında denize indirilip, hizmete başladı.

İş insanı Yusuf Dirmilli, ilk teknesi 'Semisubranine'yi yaptırdığında ciddi bir yatırım olduğu için ister istemez endişe duyduğunu belirtip, "Ancak korktuğum gibi olmadı. Tekneye gelen yerli ve yabancı turistler hayran kaldı. Tatilleri boyunca her gün gelen misafirlerim oldu. Türkiye'de bu geminin özelliğinde o dönemde başka bir tekne yoktu, Dünya da ise sadece 8-10 metrelik teknelerde böyle yaşam alanı bulunuyordu. Sizlere diyebilirim ki dünyada da tekti. O tekneyle 30 yıllık hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Eski teknemizi sattıktan sonra hemen biraz daha kapsamlı ve özelliklere sahip ikincisi teknemiz 'Submarine'yi inşaat ettirdik. Faaliyetlerimize ikinci teknemizle devam ediyoruz. Bu geminin patenti bize ait ve talep geldiği takdirde bunu da satabiliriz. Türk yapımı ve patentli bir teknenin dünya denizlerinde dolaşması gurur verici. Umarım uzun yıllar denizlerimizde misafirlerimize hizmet veririz" dedi.