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  4. Marmaris'te halk plajına inen helikopter olay oldu! Bakanlık harekete geçti

Marmaris'te halk plajına inen helikopter olay oldu! Bakanlık harekete geçti

14.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te halk plajına inen helikopter sosyal medya oldu. Helikopterin plaja indiği anların görüntüsü tepki çekerken, gazeteci Fatih Altaylı, bakanlığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.

Sosyal medyada olay olan görüntülere tepkiler de art arda geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, helikopterin indiği o görüntüleri paylaşarak "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bugün konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Altaylı, şunları kaydetti;

"Dün görüntülerini yayınladığım helikopterle ilgili ulaştırma bakanlığı hemen soruşturma başlattı. İşletmeci firma ve pilota izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza uygulanacağı bildirildi."

fatıh altaylı


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Fatih Altaylı Marmaris

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