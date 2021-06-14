Marmaris'te halk plajına inen helikopter olay oldu! Bakanlık harekete geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.

Sosyal medyada olay olan görüntülere tepkiler de art arda geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, helikopterin indiği o görüntüleri paylaşarak "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bugün konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Altaylı, şunları kaydetti;

"Dün görüntülerini yayınladığım helikopterle ilgili ulaştırma bakanlığı hemen soruşturma başlattı. İşletmeci firma ve pilota izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza uygulanacağı bildirildi."



