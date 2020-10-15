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  4. Marmaris’te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra kayanın üzerinde otururken bulundu

Marmaris’te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra kayanın üzerinde otururken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 07:13 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi. Polislerle birlikte turistin gittiği bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan AKUT ekibi, 7 saat sonra Roland'ı, bir kayanın üzerinde beklerken buldu. Konakladığı otele getirilen ABD vatandaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Marmaris’te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra kayanın üzerinde otururken bulundu

Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Madison Jack Roland, iki gün önce Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesinde bir otele yerleşti. 10 günlük tatil için Marmaris'e tercih eden Roland, dün saat 15.30 sıralarında kaldığı otelin arkasında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Otel yetkileri uzun süre turistin dönmemesi üzerine polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN GİTTİĞİ BÖLGE BELİRLENDİ

Otele gelen polisler güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, turistin tesislerin arka tarafında bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Çağrılan AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama sonunda ABD'li Roland, Gölenye mevkisindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi. Sağlık durumu iyi olan turist, AKUT ekibiyle yürüyerek otele getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılan Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DHA)

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