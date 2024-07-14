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  4. Marmaris'te korkutan anlar! Tur teknesi bir anda alev aldı

Marmaris'te korkutan anlar! Tur teknesi bir anda alev aldı

14.07.2024 19:33
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü.

Marmaris'te korkutan anlar! Tur teknesi bir anda alev aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TURİSTLERİN BİR KISMI PANİKLE SUYA ATLADI!

Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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