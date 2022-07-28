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Marmaris'te korkutan yangın: Merkeze çok yakın!

28.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir orman yangını çıktı. Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris'te korkutan yangın: Merkeze çok yakın!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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